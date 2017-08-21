Bodrum’u rahatlatacak ’deprem’ açıklaması

Gökova Körfezi ve Pınarlıbelen - Karaova bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken bölgeye gelen, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Emekli Öğretim Görevlisi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu ve Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan araştırma ve incelemelerde bulundular. 3 gün boyunca hem karada hem de denizde çalışmalar yapan deprem uzmanları yaptıkları açıklamada Bodrum bölgesinde yıkıcı bir deprem beklenmediğini artçı sarsıntıların yaklaşık 2 ay kadar daha sürebileceğini ifade ettiler.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bodrum’da deprem beklendiğini ancak yıkıcı olmayacağını tahmin ettiklerini belirterek “Halkın merak ettiği konu acaba bundan sonra daha büyük bir deprem olur mu? Şimdi burada yerel de yapmış olduğumuz çalışmalarda kırığın işleyişinde bir değişiklik gördük. Şöyle ki, daha önce belirlenmiş olan işte Pınarbelen-Karaada kırığının koşut olarak başka kırıklar gözlemlendi” dedi. Prof. Dr. Ercan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bugünkü deniz çalışmalarında yaklaşık üç dört tane daha kırık belirlendi. Bu kırıkların karada devamları vardı biz bunları gördük. Hani Bodrum’da hiç yıkım yok falan dediler. Oysa Bodrum’da 60’dan fazla yıkım vardı. Yani özellikle bu Yalıçiftlik kesiminde göçen evler, göçen camiler keza sarnıçlar vardı. Bunların hepsini fotoğraflardık. Yerleri belirlendi işte bu işlenmemiş veriler işlendikten sonra yeni kırıkların yerleri de belli olacak. Ancak bizim merak ettiğimiz olayı sürekli olarak hep doğu-batı doğrultusunda göçüntü kırıklarına odaklanılmıştı hep, Gökova kırığının devinmediğini gördük. Bunun tam tersine yeni bir kırık belirlendi. Biz bunu orak kırığı diye adlandırdık, hoca ile öyle uygun gördük. Oysa Orak Adası’ndan geçen bu kırık Karaada’ya kadar Karaada’nın arkasına kadar geliyordu ve Karaada’nın adasında kuzey güney doğu, kuzey batı güneydoğu kırıkların tepeleri devirdiğini gördük. Bu çok ilginç bir olaydı. Orada dört beş tane kırık hepsi hareketliydi. Bu devinen kırıklar doğrultusunda olan evlerde yıkılmıştı. Yani burada sadece bir göçüntü olayı yok aynı zamanda doğudan batıya doğru kaktırma olayı var. Yani Yunanistan’a doğru kaktarıma olayı var ama göçüntü bileşeni daha fazla. Buna koşut olarak özellikle Bodrum Yalı restoranın olduğu yerde büyük yarıklar açılmıştı ve sizler de bize soruyordunuz ‘Bu yarıkları nedir’ diye. Bunu sevgili Berkan ve Emrah Beylerle tartıştık kendi aramızda. Bir sıvılaşma olduğunu gördük o göçüntülerin. Keşke bizi çağırsalardı da onlar kapanmadan önce biz görseydik. Yani Bodrum’da biz sadece İstanköy’de hasar var diye biliyorduk oysa Bodrum’da da hasarın olduğunu gördük.”

“DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”

Prof. Dr. Ercan, “Benim kişisel kanaatim odur ki, ben bundan sonra daha büyük bir deprem beklemiyorum. Ama 5.5’e varan artçı depremler olacaktır. Ve bu şekilde sönümlenip gidecektir” ifadesini kullanarak “Yani kimsenin tatilini bırakmasına, İstanbul’a Ankara’ya İzmir’e dönmesine gerek yok. Özellikle turizm çok kötü bir darbe yedi. Sadece uçak düşmesinden değil aynı zamanda bu deprem nedeniyle büyük bir darbe yedi. Türkiye’deki turistik tesislerin yabancıların eline geçmesine neden olur. Onun için herkes ağzından çıkan lafı dikkat etsin özellikle depremciler için söylüyorum. Yani bilmeden daha büyük bir deprem olur, şöyle olur böyle olur yok. Bu tür desteksiz konuşmasınlar. Yani önce Türkiye, Türkiye varsa biz varız” açıklamasında bulundu.

Artçı sarsıntıların en az iki ay daha süreceğini ifade eden Ercan sözlerini şöyle tamamladı: “Sevgili Berkan kardeşim onları izliyor zaman zaman artışlar gözüküyor. Zaman zaman düşümler gözüküyor. Yani burada boşalmayan bir gerginlik var onu ıkınıyor, diyebilirim, Ikınıyor ama doğuramıyor. Yani bir yaklaşık 5,5 büyüklüğünde bir deprem olsa buna gebe onun sancıları sürüyor. Doğuruncaya kadar artçı depremler sürecektir. Ondan sonra gidecektir ama bunların hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Yani Bodrumlular ve bölge halkı rahat olsun”