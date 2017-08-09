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Boğarak öldürdüğü kayınvalidesini halıya sararak çöpe taşıdı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli bir kadın tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini sardığı halıyla önce çöpe taşıyan daha sonra yeniden eve getiren kadın kaçmaya çalışırken yakalandı.

Boğarak öldürdüğü kayınvalidesini halıya sararak çöpe taşıdı

09 Ağustos 2017 20:27
Boğarak öldürdüğü kayınvalidesini halıya sararak çöpe taşıdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi işe gittikten sonra 3 çocuğu ile birlikte evde kalan 23 yaşındaki Leyla S., bir süre sonra 72 yaşındaki kayınvalidesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kayınvalidesinin kendisine tokat atması üzerine şüpheli Leyla S. kayınvalidesini boğarak öldürdü. Daha sonra cesedini halıya sardığı kayınvalidesini sokaktaki çöpe taşımaya çalıştı. Tek başına zorlanan şüpheli Leyla S., çevredeki komşularından yardım istedi. İçerisinde ceset olduğundan habersiz olan komşularının yardımıyla kayınvalidesinin cesedinin içinde bulunduğu halıyı çöp tenekesine taşıyan şüpheli Leyla S., yakalanacağı korkusuyla bir süre sonra cesede sarılı halıyı çevredekilerin yardımıyla yeniden eve taşıdı. Zanlı Leyla S. evden kaçmak için hazırlık yaparken durumdan şüphelenen bazı vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gözaltına alındı.

Halıya sarılı cesedin taşınması kamerada

Suçunu itiraf eden Leyla S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken halı içerisindeki cesedin çöpe taşınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının komşusu yardımıyla içerisinde ceset bulunan halıyı taşıdığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra yine aynı kadının bu kez halıyı başka vatandaşların yardımıyla eve getirdiği görülüyor. 

Cenk İşver - Selim Bayraktar
 

Etiketler: gaziosmanpaşa, suriyeli kadın


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