Boğaz’da BAU Sailing Cup rüzgarı esti

Türkiye’nin en zorlu yelken yarış parkurlarından olan, kuzeyden gelen güçlü akıntılarıyla ünlü İstanbul Boğazı, özellikle Arnavutköy Akıntı Burnu ve Kandilli Burnunda 4-5 knotlara çıkan akıntı hızı, kuzeye tırmanan teknelere zor anlar yaşattı. Yelkenlilerin akıntıya karşı mücadelesi sürerken, diğer yandan İstanbullular yarışı keyifle seyretti.

Yelken severlerin yoğun ilgi gösterdiği BAU Bosphorus Sailing Cup, 51 takım ve İstanbul Boğazı’na komşu ilçelerden binlerce yelken severleri bir araya getirdi. Her yıl boğazda muhteşem bir görsel şölene dönüşen BAU Bosphorus Sailing Cup'ta takımlar Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start aldı. Yelkenciler açısından çok zor parkura sahip olan İstanbul Boğazı'nda yapılan yarışta, yelkenliler boğazın kuzeyine doğru yelken açtı. Beşiktaş önlerinde tamamlanacak yarışta, yelkenliler VELA Kupası’nın sahibi olmak ve sınıflarının en iyi derecesini almak için mücadele verdi.

“Dünya Şampiyonu Olduk”

Fransa’da EDHEC Yelken Yarışları’ndan Dünya Şampiyonluğu’yla geri dönen takım başarılarına devam ediyor. BAU Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı BAU ‘Bosphorus Sailing Cup’ final yarışına ilişkin şöyle kouştu: “ Takımımız her hafta hem karada hem denizde düzenli antrenmanlar yapıyor. En son Fransa’da düzenlenen EDHEC Yelken Yarışı’nda 230 üniversite arasından BAU Yelken Takımı’mız Dünya Şampiyonu oldu. Bu aşamaya geldikleri için öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.”

“Temmuz’da ‘Yelken Şöleni’ yapılacak”

Yılın ilk boğaz yarışını gerçekleştirdiklerini ve 51 takımın katıldığını bildiren Baltalı sözlerine şöyle devam etti: “İlkini 2013 yılında düzenlemiştik tek bir yarıştı bugün 6’ncısını düzenlediğimiz ‘Bosphorus Sailing Cup’ 4 etaplı ligin final etabıdır. 23- 30 Temmuz 2018 tarihinde tüm kıtlardan gelen üniversite yelken takımlarını İstanbul’a davet edeceğiz. Medeniyetin başkenti İstanbul’da tüm kıta ve medeniyetleri bir araya getireceğiz. İngiltere’den Oxford, Cambridge, Amerika’dan Harvard, Afrika, Moskova ve daha birçok üniversite yelken takımlarıyla birlikte ‘Yelken Şöleni’ gerçekleştireceğiz’’

‘BAU Bosphorus Sailing Cup’ödülleri bu akşam Kalamış Marina’da kurulacak ‘Yarış Köyü’nde, kazananlara takdim edilecek.