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Bolu Dağı kara teslim

İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece boyunca aralıksız yağan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Bolu Dağı kara teslim

03 Aralık 2016 10:38
Bolu Dağı kara teslim - Tıkla İzle

Bolu'da gece boyunca devam eden kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ettirdi. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM otoyolu kesiminde trafiğin olumsuz etkilenmemesi için karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Güzergahlarda bulunan trafik ekipleri ise araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yoldan geçen sürücüler Bolu Dağı Polisevi mevkinde araçlarından inerek kar yağışının keyfini sürdüler. Yağışının 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

 

Etiketler: Bolu Dağı


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