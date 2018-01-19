Bolu Dağı’nda kar yağışı durdu, trafik normale döndü

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan ve Ankara-İstanbul arasında yer alan Bolu Dağı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü. Bolu Dağı’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, sürücüler gece boyunca zor anlar yaşadılar.

Karayolları ekipleri kar yağışının beklendiği ilk saatlerden itibaren TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu üzerinde hazır şekilde beklemeye başladı. Karayolu ve Otoyolun kapanmaması için 154 personel, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 13 karla mücadele, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat boyunca çalışma yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerinde durmasıyla birlikte D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde trafik tekrar normale döndü. Ankara istikametine seyir halinde olan bir aile ise, kar yağışının durmasını fırsat bilerek, beyazlara bürünen Bolu Dağı Tüneli girişinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Faruk Çidem