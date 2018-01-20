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Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bolu merkezli 6 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yapılan FETÖ operasyonunda, mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 15 asker ile 1 mahrem imam gözaltına alındı.

Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

20 Ocak 2018 22:59

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları belirlenen 15 asker ve mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, Kocaeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 15 şahıs gözaltına alınarak Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 13’ünün Bolu 2’nci Komando Tugayında asker olarak görev yaptığı, 2’sinin ise daha önceki soruşturmalarda ihraç edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 1 diğer şahısın ise kayıtlarda bir mesleğinin olmadığı ve örgütün mahrem imamı olduğu aktarıldı.

 

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