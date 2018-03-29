Bolu’da kar yağışı başladı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede İlçesi’nde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Esentepe mevkiinde bulunan çam ağaçları beyazlara büründü. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

D-100 Karayolu’nda da yağmurla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerinin korumaları yönünde uyardı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yağışlar gün boyu devam edecek ve hava sıcaklıkları Cuma günü itibariyle yükselecek.

Faruk Çidem

