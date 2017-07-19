Bolu’da trafik kazasında 2 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İzmit’ten Trabzon’a gitmekten olan 41 ND 757 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Ertürk, TEM Otoyolu Çaydurt Mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla bariyerlerin üstünden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Ertürk ile birlikte araçta bulunan Şaduman Özgenç, Şüheyda Özgenç, Şeyda Özgenç Ertürk, Sahranur Ertürk ve Nisanur Ertürk aracın içerisinden dışarı fırladı. Ağır yaralanan şahıslardan 61 yaşındaki Şaduman Özgenç kaza yerinde, 22 yaşındaki Şüheyda Özgenç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar tedavileri yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Faruk Çidem