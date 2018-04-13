Bolu’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikametinde Kuruçay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Muhammed Gökalp’in kullandığı 34 HF 7299 plakalı otomobil, aynı istikametteki Musa Atmaca'nın kullandığı 34 FL 8659 plakalı otomobile ve ardından Musa Karapınar yönetimindeki 34 KP 3499 plakalı tıra çarptı. Tıra çarptıktan sonra savrulan otomobil, bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp ile eşi Nurşan, çocukları Eda (2), Mayide (4), annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kazadan diğer araçta bulunanlar ise yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem

