Bomba ayrılıktan sonra ünlü oyuncu hangi dizide rol alacak?

Deniz Çakır ekranlara mı dönüyor? Yeni bir dizi için kolları sıvadığı konuşulan Çakır'ın geçen sezon rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılması günlerce konuşulmuştu. Peki ünlü oyuncu yeni bri dizide rol alacak mı? Deniz Çakır hangi diziyle ekranlarda olmaya devam edecek?

Yeni sezonuna hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Deniz Çakır’ın özel hayatı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çakır’ın onurlu şekilde ayrıldığını belirttiği mesajından sonra da uzun süre medyanın gündeminde yer almıştı.

VURGUN DİZİSİNDE BAŞROL MÜ OLACAK?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ‘Vurgun’ adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Partner için ise Deniz Çakır’la görüşüldüğü iddia edildi.

Çakır'ın Vurgun dizisine sıcak baktığı iddia edilirken, oyuncunun hayranları da merakla bu diziden gelecek haberi bekliyor.