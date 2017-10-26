Erzurum İl Jandarma ekiplerince, yaklaşık 1 aylık istihbari çalışma sonucu tespit edilen hayvan hırsızlığı yapan şebekeye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Erzurum’un Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Semtinde düzenlenen operasyonda şebeke üyeleri ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Jandarmanın ‘dur’ ikazına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya çalışırken kısa süreli çatışma yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bomba şüphesiyle kovalanan aracın bagajından buzağı çıktı

Operasyon sırasında kaçan bir otomobil bomba tedirginliğine neden oldu. Kovalamaca sonrasında durdurulan otomobilin bagajından çalıntı buzağı çıktı.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, "Güvenlik güçleri aracı kovaladı. Burada durduruldu. Biz araçta bomba var diye algıladık. Daha sonra şahıslar etkisiz hale getirildi. Bagajı tornavida ile açtılar. Bir de baktık bomba yerine bu küçük buzağı çıktı" dedi.

"6 kişinin yakalandığı operasyon İHA kamerasına yansıdı"

İl ve ilçe jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon objektiflere yansıdı. Jandarma ekipleri şüpheli şahısları etkisiz hale getirip gözaltına aldıktan sonra, ahırlara baskın düzenledi. Şüphelilere ait ahırlar aranarak kulak küpesi olmayan büyükbaş hayvanlar tespit edildi.

Operasyonun ardından Erzurum genelinde çalınan çok sayıda hayvan tespit edilerek sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

