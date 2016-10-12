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Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler polisi alarma geçirdi

Diyarbakır'de bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin tespit edilmesi polis ekiplerini alarma geçirdi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da özellikle şehir merkezinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlerin her yerde arandığı bildirildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler polisi alarma geçirdi

12 Ekim 2016 11:00

Edinilen bilgiye göre, güvenlik birimlerine gönderilen yazı ve resimlerde aranan şahısların şehir merkezinde ve ilçelerde bombalı araçla eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Tüm birimlerin uyarıldığı ve söz konusu şahısların görüldükleri yerde canlı bomba olma ihtimallerinin de değerlendirildiği ifade edilerek, güvenlik güçlerinin şahıslara kontrollü bir şekilde yaklaşmaları ve dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca resimlerde bulunan teröristlerin görüldüğü yerlerde 155 veya 156 polis ve jandarma imdat telefonlarına bilgi verilmesi istendi.  


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