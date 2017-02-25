Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi İnönü mahallesi Küçücek caddesinde uyuşturucu madde olan ‘Bonzai’ içen bir genç yol kenarında fenalaştı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 acil ekiplerini çağırdı. Çevredeki vatandaşlar uyuşturucu madde alıp fenalaşan gence bidonla su dökerek ayıltmaya çalıştı. Gence müdahale eden vatandaşlar, olay yerine gelen 112 acil ekiplerine gencin bilincinin yerinde olduğunu ve gitmelerini söyledi.

112 Acil müdahale ekipleri gencin sağlık durumunun iyi olduğunu gördükten sonra olay yerinden ayrıldı.