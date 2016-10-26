Diğer
Kategoriler

Bonzai kullanan genç bayıldı

Bilecik’te bonzai maddesi kullandığı iddia edilen genç, sokakta bayıldı.


26 Ekim 2016 13:50

Olay, dün gece Haceloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 24 yaşındaki A.E., bonzai kullanmasının ardından kaldığı otele giderken sokakta bayıldı. Olay yerine gelen Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis ekibi çağırdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.E., Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından şahıs, Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Bonzai kullandığından şüphe edilen genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zeki Ceyhan
BİLECİK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!