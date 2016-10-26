Olay, dün gece Haceloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 24 yaşındaki A.E., bonzai kullanmasının ardından kaldığı otele giderken sokakta bayıldı. Olay yerine gelen Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis ekibi çağırdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.E., Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından şahıs, Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Bonzai kullandığından şüphe edilen genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zeki Ceyhan

BİLECİK