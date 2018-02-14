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Booking.com dönüşün işaretini sessiz sedasız verdi

Dünyanın en büyük online rezervasyon portalı olan booking.com Türkiye`ye dönüş için sinyali kariyer sitesi Linkedin`dan verdi. Booking.com, Türkiye`de çalışmak üzere müşteri temsilcisi arıyor.

Booking.com dönüşün işaretini sessiz sedasız verdi

14 Şubat 2018 09:55

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri Mart ayı sonunda durdurulan online rezervasyon portalı booking.com, geri dönüş için ilk işaretini verdi. Faaliyetlerin durdurulmasının ardından Türkiye'deki yetkililerle temaslarını kesmeyen ve dönüş için çıkış yolu arayan firma, son dönemde bu temaslarını daha da hızlandırmıştı.

Hatta geçtiğimiz ay içerisinde bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıklamış ve gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etmişti.

DÖNÜŞ YAKIN

Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre de booking.com'un dönmesi çok yakın. Şirketin turizm sezonu başlamadan tekrar Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da bu ay başında yaptığı açıklamada, "Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.” diye konuşmuştu.

3.500'DEN FAZLA KİŞİ GÖRÜNTÜLEDİ

Booking.com ile hükümet yetkileri arasında bu temaslar yalşanırken, şirket geri dönüşün işaretini kariyer sitesi Linkedin üzerinde verdi. Şirket, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

İlanı 5 gün içerisinde 3 bin 500'den fazla kullanıcı görüntüledi. 

Eren Güler - Habertürk

Etiketler: Booking

 

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