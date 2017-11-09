Borçelik'in hedefi 425 bin ton ihracat

İdare binasında yapılan sunumda, Kerim Çelik Genel Müdürü Kerem Çakır, basına yönelik bilgilendirme yaptı. Çakır, ‘’Grubumuzun iki markası var. Bor ile başlayan şirketlerimiz ve Kerim Çelik. Borçelik, üretim kısmında yer alır. Kerim Çelik ise kullanıcıya ulaşmadan son halini oluşturan firmadır. İki firma birbirine entegre çalışır. Bor dışında isim alan Kerim Çelik firması, Asım Bey’in sakat kalan kardeşinin adını yaşatmak için verdiği isimdir. 1100 çalışanımız ile 530 milyon dolarlık yatırımımız var. Borçelik’te bir yılda üretilen sac ile dünyanın çevresini 4 kez dönebiliriz. 2016 yılında Borçelik’in cirosu 1 milyar 160 milyon dolardır. Bu yıl 425 bin ton ihracat yapmayı planlıyoruz. Dünya ve çelik sektörü hızla değişiyor. 2000 yılında en büyük pazar bizler için Çin pazarıydı. Bugün en büyük üretici Çin. Bizim sektörümüzün en olumlu özelliği yeni pazarları çok hızlı bulmasıdır” dedi.

Çakır, “Otomotiv sektöründe yüzde 85’lik bir payla pazar lideriyiz. Ülkemizde beyaz eşyalarda kullanılan sacın da tamamını yine biz üretiyoruz. Kaporta malzemeleri üreten tek firmayız. Tüm ihracat şampiyonlarına ürün veriyoruz. Üretimimizin yüzde 67’sini yut dışına yapıyoruz. Teknolojide maksadımız milyonlarca ton üretmek değil, katma değeri yüksek bir ton üretebilmektir. AR-GE departmanımız bu anlamda çok yararlı çalışmalar yapıyor. AR-GE bölümümüzde 2 yılda 74 personel çalıştırdık. AR-GE’ye 2 yılda harcadığımız para 20 milyon 300 bin TL. Sonraki dönemde de yatırımı otomotiv ağırlıklı yapmayı düşünüyoruz. Yerli otomobil hamlesi bizleri de umutlandıran hamledir. Hamle bizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda, bizler de öne çıkan firmalara destek vermeye hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getirebiliriz” diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarıyla birlikte sac üretim ve işleme bölümleri, AR-GE bölümleri ve yine Borusan içinde oluşturulan ve dört tanesi bina içinde bulunan 13 hobi kulübü ile alakalı bilgilendirme yapıldı.

Hurşit Topal