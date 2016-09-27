Alınan bilgiye göre, olay Aliağa ilçesi Çıtak Mahallesinin çıkışındaki bir ağılın önünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen H.D. (66), iddialara göre, bir süredir borçları nedeniyle bunalıma girdi. Sıkıntılı günler geçiren yaşlı adam, av tüfeğiyle intihar etti. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine hemen sağlık görevlileri çağrıldı. H.D., Aliağa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nimet Ergün