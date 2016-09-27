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Borçları nedeniyle intihar etti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, borçları olduğu ve bu yüzden bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı bir adam av tüfeğiyle intihar etti.


27 Eylül 2016 15:23

Alınan bilgiye göre, olay Aliağa ilçesi Çıtak Mahallesinin çıkışındaki bir ağılın önünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen H.D. (66), iddialara göre, bir süredir borçları nedeniyle bunalıma girdi. Sıkıntılı günler geçiren yaşlı adam, av tüfeğiyle intihar etti. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine hemen sağlık görevlileri çağrıldı. H.D., Aliağa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Nimet Ergün

Etiketler: aliağa, borç, intihar, İzmir


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