Borsa güne 0,04'lük yükselişle rekorla başladı



Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,04'lük yükselişle rekor seviyede başladı. Endeks, 38,25 puanlık artışla tarihi zirve olan 94 bin 673,16 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,06 düştü. Holding endeksi de 0,17 değer kazandı.