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Borsa güne 0,04'lük yükselişle rekorla başladı

Borsa, güne yüzde 0,04'lük yükselişle rekor seviyede başladı.

Borsa güne 0,04lük yükselişle rekorla başladı

26 Nisan 2017 10:24


Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,04'lük yükselişle rekor seviyede başladı. Endeks, 38,25 puanlık artışla tarihi zirve olan 94 bin 673,16 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,06 düştü. Holding endeksi de 0,17 değer kazandı. 

Etiketler: BIST, BIST 100 Endeksi, borsa, Borsa İstanbul


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