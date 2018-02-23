Börü ne zaman başlayacak? Börü ilk fragmanı yayınlandı

Star TV'de ekranlarında başlayacak olan BÖRÜ dizisi merakla beklenmeye başlarken, vatandaşlar internetten akıllara takılan şu soruların cevaplarını aramaya başladı. Börü nedir, ne anlama gelir? Börü dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor? Dizide hangi zaman ekranlara yansıtılacak gibi sorular merak edilenler arasında yerini aldı bile. 'Börü'’ dizi oyuncuları 'Dağ 2' filminin oyuncularından tanıyoruz aslında birçoğunu.

BÖRÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR? KONUSU NE?

6 bölümlük mini dizi Börü, 28 Şubat Çarşamba ilk bölümü ile Star ekranlarında başlıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1'er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, BÖRÜ'nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak. BÖRÜ, DAĞ film serisine imza atan CaglarArts ve Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek. Oyuncular, çekim öncesinde özel bir kampa girerek aldıkları üç aylık bir taktik eğitimle diziye hazırlandı.

BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI

BÖRÜ'nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ filmi serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat'ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerini canlandıracak.

BÖRÜ NEDİR?

Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.