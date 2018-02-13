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Boş arazide cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu

Bilecik'te boş bir arazide av köpekleri tarafından bulunan şahsın kimliği belli olurken, şahsın hükümlü olduğu öğrenildi.

Boş arazide cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu

13 Şubat 2018 21:37

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyünde bin 400 rakımlı Hasan Dağı’nda geçtiğimiz gün bir ağacın altında av köpekleri tarafından bulunan şahsın kimliği belli oldu. Şahın 26 Ocak günü Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan Mehmet Yarsız’a (33) ait olduğunu öğrenilirken, şahsın aklı dengesinin bazen kaybettiği iddia edildi. Birkaç günlük izne çıkan şahsın ailesinin de eve gitmediği için kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Mehmet Yarsız’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Arslan Altındiş

Etiketler: bilecik, ceset

 

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