Boş tribünler önünde galibiyet öz çekimiyle verilen mesajın anlamı

Karşılaşma sonrası takımın saha ortasında toplanıp, cezalı tribünler önünde, ‘Malatya Malatya’ tezahüratları eşliğinde galibiyet öz çekimi yapması, sarı kırmızılı taraftarların mutluluğunu ikiye katladı.

Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda oynadığı etkili oyunla 3-1’lik galibiyet elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da maçın ardından saha ortasında teknik heyet ve futbolcuların galibiyet öz çekimi yapmasının detayları belli oldu.

Şehrin 11 yıllık özleminin sona erdiği müsabakada alınan 3 puanı cezalı olan taraftara armağan etmek için takımını saha ortasında topladığı ve galibiyet öz çekimi yaptırdığı belirtilen Teknik Direktör Sağlam’ın, takımdaki arkadaşlık bağlarının ne kadar güçlü olduğunun mesajını da bu şekilde verdiği ifade edildi.

Bu arada takımlarının ligin ilk maçında aldığı 3 puan kadar, maç sonrası futbolcular ve teknik heyetin galibiyeti kendilerine armağan etmesi de sarı siyahlı taraftarların sevincini ikiye katladı.

Saha ortasında futbolcuların boş tribünleri alkışlayarak ‘tribünde olmasanız da yanımızda olduğunuzu biliyoruz’ mesajı vermesi sosyal medya en çok konuşulan konu oldu.

Mehmet Türel