Boşaltılan okulun sıraları pencereden atıldı, vatandaş tepki gösterdi

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, yeni eğitim öğretim döneminde Kuyuluk yolu üzerindeki başka binada faaliyet yürütmesine karar verilmesinin ardından okuldaki eşyaların boşaltılmasına başlandı. Mezitli İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verecek binada taşınma işlemi sürdüğü sırada, öğrencilerin kullandığı masa, sandalye ve sıralar, binanın 5’inci katından gelişigüzel aşağı atıldı. Bu durum mahalle sakinlerinden Mesut Yürük tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Yayınlanan görüntüler, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. Masa ve sandalyelerin sağlam ve kullanılabilir durumda olduğunu savunan mahalle sakinleri, halkın parasının bu şekilde israf edilmemesi gerektiğini söylediler. Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abbas Üçkardeş, atılan sıra ve masaların kullanılmayacak durumda olduğunu, sağlam olanların depoya götürülüp kırık olanların atıldığını söyledi.

Yürük’ün sosyal medyada yayınladığı görüntüleri izleyen bir grup vatandaş ise okul çevresinde toplanıp basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya polis izin vermeyince vatandaşlar dağıldı.

"Sıraların, masaların aşağı atılması benim vicdanımı sızlattı"

Olayla ilgili okul önünde açıklamada bulunan mahalle sakinlerinden Mesut Yürük, olayın geçtiğimiz cumartesi günü yaşandığını belirterek, "O gün buradan geçiyordum. Okulun içinden bir gürültü geldiğini duydum. Baktım 5. kattan hurdacılar tarafından masa, sandalye, sıralar gelişi güzel aşağı atılıyordu. Sağlam olan sıra masalarında bulunduğu malzemeler hurdacılar tarafından toplanıp, hurdacıya götürüldü. Bu da benim vicdanımı sızlattı. Onca köy okulumuz varken, ihtiyacı olan okullarımız varken oraya verilmemesi bizi üzdü. Bunlar kamu malı olmasına rağmen, okul müdürünün de orada olmasına rağmen müdürün de gelişigüzel bunu attırmasına izin vermesi çok zoruma gitti" diye konuştu.