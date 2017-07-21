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Boşandığı karısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da 2 yıl önce boşandığı eşini evin tapusunu vermediğini ileri sürerek öldüren koca adliyeye sevk edildi.

Boşandığı karısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

21 Temmuz 2017 12:44
Boşandığı karısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85104 Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Fatma Özkale (47), ikinci evliliğini taksicilik yapan Halit K. (49) ile yaptı. Halit K. evini eşinin üzerine yaptırırken, Fatma Özkale, 9 yaşında bir çocuk sahibi olduğu Halit K.'den kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmak istedi. Halit K. ise 2 yıl önce boşandığı eşinden üzerine yaptırdığı evini geri vermesini istedi. Ancak Fatma Özkale bunu kabul etmedi. Eski karı koca arasındaki evin iadesi konusunda tartışma dün sabah da devam etti.

İddiaya göre, sabah eve gelen Halit K., evi geri vermesi için eski karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K., bıçak çekip eski eşini yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı. Bu sırada Halit K., tabancayla 2 el ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Halit K.'yi gözaltına alırken, Fatma Özkale'nin 5-6 yerinden bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürülen katil zanlısı koca, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Fatma Özkale'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Katil eski koca ise ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, cinayet


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