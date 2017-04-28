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Boşandığı karısını öldüren zanlı yakalandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, boşandığı karısı öldüren zanlı Karabük'te yakalandı.

Boşandığı karısını öldüren zanlı yakalandı

28 Nisan 2017 10:48

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Şair Sokak 33 nolu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Memik (39) ile eşi Satı Özdemir (62), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Konuşma bahanesiyle eski eşinin evine gelen Satı Özdemir, bir süre konuştuğu İlknur Memik'i yanında getirdiği tabanca ile başından vurarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İlknur Memik'in cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlknur Memik'in oturduğu Adil Mahallesi'nde muhtar adayı olduğu ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi. Polis, kaçan Satı Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Kastamonu'ya gideceği istihbaratını alan ekipler yol üzerinde kontrol noktaları kurdu.

Satı Özdemir, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Yasin Erdem
 


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