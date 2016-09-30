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Boşanmak istemeyen koca dehşet saçtı

Ankara’da eşinden ayrılmak istemeyen şahıs, önce eşini silahla vurarak öldürdü ardından da kendisini yaraladı.

Boşanmak istemeyen koca dehşet saçtı

30 Eylül 2016 23:11

Olay saat 19.00 sıralarında, Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Oğuz Arık Mahallesi Bestekar Sokak üzerinde bulunan 35 numaralı apartmanın görevlisi Nihat M. (41), kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma M. İle (33) tartışmaya başladı. Evde bulunan çocuklarının tartışmaya şahit olmasını istemeyen çift, çocuğu evin alt katında uymakta olan ablasının yanına gönderdi. Çocuğun ayrılmasının ardından kavgaya dönüşen boşanma tartışmasının sonunda Nihat M., eşini tüfekle vurdu. Daha sonra namluyu kendisine çeviren Nihat M. başından yaralandı. Silah seslerinin gelmesinin ardından olay yerine gelen Arda M., anne ve babasının kanlar içinde kaldığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından Fatma M.’nin hayatını kaybettiği, Nihat M.’nin ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Nihat M. ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çağrıldı. Çiftin diğer 2 çocuğu da apartmanın önünde sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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