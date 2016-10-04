TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Meclisin bu açılışı ayrı bir anlam taşıyor 15 Temmuz sonrasında. 15 Temmuz darbecileri Allah korusun başarılı olsalardı karanlık bir örgüt olarak, millet iradesinin ve çıkarlarının hilafına bir yapı kuracaklar, bu ülkenin insan kaynaklarını, maddi kaynaklarını birilerine peşkeş çekeceklerdi. Milletin gözünden, kulağından, dikkatinden kaçırdıkları karanlık süreçlerle bir memleket idaresi gerçekleştireceklerdi. Bunları söylüyorum, şu bakımdan önemli: Meclis açık, Mecliste millet iradesi bütün partiler marifetiyle temsil ediliyor, şeffaf, açık süreçlerle temsil ediliyor, herkes söyleyeceğini söylüyor. Bu, demokrasinin güzelliği, 15 Temmuz’da bütün partilerin hep birlikte darbecilere karşı çıkarak sahip çıktıkları millet iradesinin ve demokrasinin güzelliği. O bakımdan, Meclisin çalışmaları, aleni bir şekilde bu çalışmaların sürdürülmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un kendilerine farklılıkların olduğu kadar ortaklıklarının da ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Bostancı şunları söyledi:

"Hepimiz 15 Temmuzdan birtakım sonuçlar çıkardık muhakkak. Siyasi rekabet elbette olacak, iktidar muhalefet konulara farklı bakacak. Bunlar dile de getirilecek ama ortaklıkları da sanıyorum hep hatırlayacağız ve aynı gök kubbe altında, aynı ülkenin çıkarları için mücadele verdiğimize ilişkin bir bilinç, bir bilgi, bir dil hepimizin müktesebatında var olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bunun çok örneklerinin ortaya çıkacağını ümit ve temenni ediyorum."

"Yastaki canların duygularını, acılarını paylaşıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Muharrem ayında olduklarını hatırlatarak, "Yastaki canların duygularını, acılarını paylaşıyoruz. Yaptıkları ibadetlerin Allah katında kabul görmesini ümit ediyoruz. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. 15 Şubat 2012’de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24’üncü dönemde ilk kez bir Bakan ve 4 partinin temsilcileri bir yasa tasarısı üzerinde uzlaşmışlar ve bir basın toplantısı yapmışlardı ama ardından çeşitli lobi faaliyetleri, üzerinde tam mutabakat olan bu tasarının yasalaşmasına imkan vermedi. O gün o oturumu büyük bir heyecanla takip etmiş bir milletvekili olarak o günkü milletvekillerinin birbirlerine ve küçücük canlara verdiği sözü hatırlatmam lazım, sözünden döneni kediler patilesin demiştik. Maalesef o söz tutulamadı. O sözün bu dönemde tutulması için özellikle 5199 sayılı Yasa’da geçen dönem mutabakata varılmış metin üzerinden yeni bir çalışmanın başlamasını ilgili tüm taraflardan beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, şunları kaydetti:

"Meclisin tatile girdiği bir aylık dönemde, ne yazık ki ülke, öncesi ve sonrasında da çok ağır süreçler yaşadı. Özelde, olağanüstü halle birlikte kanun hükmünde kararnamelerle ülke yönetilmeye çalışıldı. Bu bir aylık süreçte parlamentonun diskalifiye edildiği bir darbe süreciyle birlikte, ikinci bir darbeyle de seçilmişlerin iradesinin yok sayıldığı, özelde, yerellerde belediyelere kayyum atamasıyla başlayan ve seçilmişlerin iradesini gaspeden bir anlayışı bir kez daha buradan kınamak istiyorum."

"Polemikler, tartışmalar, kamplaşmalar, kutuplaşmalar millet ve devlet hayatına zarar vermektedir"

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapacağımız çalışmalar, ülkemizin geleceği bakımından büyük önem taşımaktadır. Başta terörle mücadele olmak üzere, demokrasi, hukuk ve adalet içinde çalışan bir yönetim, refah içinde ve kalkınmış bir ülke en önemli amacımızdır. Bu çerçevede tüm partileri, tüm milletvekili arkadaşlarımıza konjonktürel değil, ilkesel bir duruş göstermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Nasıl ki 15 Temmuz akşamı darbe girişimine hep beraber karşı durduysak, demokrasi dışı her arayışa her türlü oldubittiye ve iç savaş kışkırtmalarına hep birlikte karşı durmamız gerekmektedir. Polemikler, tartışmalar, kamplaşmalar, kutuplaşmalar millet ve devlet hayatına zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.