Botoks göz sorunlarına çözüm olabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Ümit Beden, botoksun göz ve çevresindeki uygulama alanları konusunda yaptığı değerlendirmede; “Botulinum toksini (Botoks, Dysport ) günümüzde tıbbın hemen hemen tüm branşlarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Günlük hayatta, botulinum denildiğinde akla ilk gelen, kozmetik uygulamalardır. Fakat göz hastalıkları ve özellikle oküloplastik cerrahi uzmanları tarafından, bir çok farklı nedenler ile göz ve çevresine botulinum toksini uygulaması yapılabilmektedir” dedi.

Uzun süre düzelmeyen ve hastayı rahatsız eden göz seğirmelerinden (myokimi), günlük hayatı engelleyecek şiddette mevcut olan göz kapaklarının istemsiz kapanmasına kadar (esansiyel blefarospazm ve hemifasiyel spazm) farklı problemler, düzenli botulinum uygulamaları ile kontrol altına alınabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Ümit Beden, “Bu tür hastalıkların tedavisinde, öncelikle altta yatan başka bir hastalık olmadığından emin olduktan sonra, göz çevresine ve istemsiz kasılma bölgelerine uygulanacak olan botulinum enjeksiyonları hastanın hayatını çok daha konforlu hale getirmektedir” diye konuştu.

Kuru göz ve göz sulanması

Gözyaşının yetersiz salgılandığı olgularda, gözyaşı toplama kanallarının çevresine yapılacak olan botulinum enjeksiyonlarının, göz yaşının gözden toplanmasını azaltacağı için, kuru göz problemlerini rahatlatabildiğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Ümit Beden, “Ayrıca, gözyaşı kanallarında problem olan ve bu nedenle göz yaşı gözden toplanamayıp yanaklardan aşağıya taşan hastalarda da, göz yaşı bezine botulinum uygulaması ile, bu şikayetleri azaltılabilmektedir. Bazı guatr hastalıklarında (özellikle Graves) göz ve çevresinde çok belirgin değişiklikler oluşabilmektedir. Bu değişikliklerin en belirgini, gözlerin irileşmesidir. Gözlerin irileşmesine katkıda bulunan en önemli sebeplerden biri, bu hastalarda üst göz kapağının normalden daha yukarıya kalkması ve göz açıklığının artmasıdır. Bu tür olgularda, göz kapağını kaldıran kasa yapılacak olan botulinum enjeksiyonu kapak seviyesini normal yerine getirebilmektedir” dedi.

Yüz felci gelişen olgularda, göz kapakları kapanamadığı için korneada kuruma ve enfeksiyon ile ülser gelişim i görülebildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Ümit Beden, daha sonra şunları söyledi; “Bu gibi olgularda, yüz felci geçici ise düzelene kadar, kalıcı ise, göz kapak ameliyatını gerçekleştirene kadar göz koruması için üst göz kapağının botulinum ile düşürülmesi ve korneanın korunması sağlanabilmektedir.

Şaşılık olgularında çeşitli amaçlar ile botulinum kullanımı mevcuttur. Felç nedeni ile gelişen şaşılıklar, bazı şaşılık ameliyatlarından sonra görülebilen problemlerin giderilmesi ve bazı şaşılık ameliyat planlamaları için uygulanan botulinum enjeksiyonları bu kullanımlara verilebilecek örneklerdendir.

Botulinum, göz çevresinde en sık kozmetik amaçla uygulanmaktadır. Alın çizgilerinin giderilmesi, kazayağı bölgesindeki kırışıklıkların giderilmesi, kaş arası çizgileri ve minimal kaş kaldırma için uygulanan enjeksiyonlar botulinum kullanımının en sık uygulandığı alanlardır.

Oküloplastik (göz estetiği ve rekontrüksiyonu) göz cerrahi pratiğinde botulinum enjeksiyonları tüm bu amaçlar doğrultusunda sıklıkla kullanılan uygulamalardır.”

