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Boyalı saç bakımı için Suna Dumankaya'dan maske tarifleri

Bir çok kadının ortak sorunu saç boyalarının neden olduğu yıpranmış saçlardır.Bizde bu yazımızda güzellik uzmanı Suna Dumankaya'nın boyadan dolayı yıpranmış olan saçlar için uygulayabileceğiniz doğal maske tariflerine yer verdik.

Boyalı saç bakımı için Suna Dumankayadan maske tarifleri

17 Temmuz 2017 16:15

Saçlarımız güzelliğimizin en önemli göstergelerindendir. Bir çok kadının ortak sorunu saç boyalarının neden olduğu yıpranmış saçlardır.Bizde bu yazımızda güzellik uzmanı Suna Dumankaya'nın boyadan dolayı yıpranmış olan saçlar için uygulayabileceğiniz doğal maske tariflerine yer verdik. Bu tarifler ile saçlarınızın sağlıklı görüntüsüne kavuşmasını sağlamış olacaksınız.

Sual: Düzenli olarak boya yaptırdığım için saçlarım çok yıprandı. Boyanın saçıma verdiği hasarı azaltmak için ne yapmamı tavsiye edersiniz?

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