Boydak Holding davasında tahliye kararı

Sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Adliye Konferans Salonu’nda Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 17’si tutuklu, 1’i firar 68 sanıklı davanın ilk gününde 13 tanık daha dinlendi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Ahi, Mehmet Fındık, Abdurrahman Haskaraman, Memduh Boydak, Ahmet Türkmen, Hacı Osman Büyükata, Mehmet Filiz, Necmi Somtaş, Mehmet Albayrak, Hamdi Kınaş ve Nurullah İlgün duruşma salonunda, Şükrü, Bekir ve Hacı Boydak ile Muzaffer Güner ile Metin Çiftçi tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi. Önceki celse tutuklama kararı çıkarılan sanık Eşref Coşar’ın ise firari olduğu öğrenildi. Mustafa Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ gibi isimlerin olduğu 10 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın üçüncü gününde cumhuriyet savcısı yakalaması olan sanıkların yakalama kararlarının beklenilmesine, eksikliklerin giderilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcılık mütalaasına, sanıklar ve avukatları gün boyu cevap verdi.

Sanık talepleri ve savcılık mütalaası için müzekkere yapan ve verilen aradan sonra mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşma salonuna girdi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu verdiği 8 maddelik ara kararda, sanıklar Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Mehmet Filiz, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Fındık, Mustafa Ahi, Hacı Osman Büyükata, Hamdi Kınaş, Abdurrahman Haskaraman, Metin Çiftçi, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Ahmet Türkmen'in, henüz delillerin toplanmamış olması, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Bekir Boydak'ın ise tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Birol Ç., Mahmut G., Bünyamin A., Metin G., Adem Ç. ve Şaban Ç.'nin bylock kullandıkları şüphesiyle tutuklama kararı verilerek yakalanma çıkarılmasına, tutuklu tüm sanıkların banka ve kişisel mal varlıklarının tümüne el konulmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme heyeti, Boydakların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre de bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

Şeref Kahraman