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Böyle evlilik teklifi görülmedi

Çanakkale'de, Kordon Boyu ilginç bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Kız arkadaşına farklı bir evlilik teklifi hazırlayan Nahit Kılıç, daha önceden hazırladığı pankartlı tekneyle birlikte geldiği kordon boyunda kız arkadaşına konfeti ve keman eşliğinde romantik film sahnelerini aratmayan evlilik teklifi yaptı.

Böyle evlilik teklifi görülmedi

12 Kasım 2016 15:10
Böyle evlilik teklifi görülmedi - Tıkla İzle

Çanakkale kordon boyu romantik film sahnelerini aratmayan bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. 29 yaşındaki Nahit Kılıç, 'Gözlerinde mutluluğu, sözlerinde huzuru bulduğum kadınım. Benimle evlenir misin? Mihriban' yazılı pankartla eski Kilitbahir feribotlarının bulunduğu iskeleden, kordon boyuna kadar gelip kız arkadaşı Mihriban Demir'e evlilik teklifi yaptı. Pankartı gören Mihriban Demir şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. İskeleye yanaşan tekneden kemancılar eşliğinde inen Nahit Kılıç, romantik müzik eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Mihriban Demir'in evet demesinin ardından çift birbirine sarılıp dans etti. Bu esnada çiftin arkadaşları ve kordon boyunda çiftin bu anlarını izleyen vatandaşlar alkışladı.

Sürprizin bu kadarını beklemediğini belirten Mihriban Demir, "Evlilik teklifini bekliyordum ama daha sonra bekliyordum. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Hissettiklerimin tarifi imkansız" diye konuştu.
Bir haftadan beri sinir stres içerisinde sürpriz için uğraştığını söyleyen Nahit Kılıç, "Sağ olsunlar yardımcılarım da oldu. Başta annem olmak üzere. Baya bir çaba sarf ettik. Mihriban'ın ağzından baya bir laf almaya çalıştım. Heyecandan elim ayağım bir birine karıştı. çok heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

MURAT YÜKSEL 

Etiketler: ilginç evlilik teklifi, Kordon Boyu


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