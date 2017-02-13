Diğer
Kategoriler

Böyle fedakarlık görülmedi

Batman’ın Sason ilçesinde 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için Sason Çayı’ndan tek tek sırtlayarak karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

Böyle fedakarlık görülmedi

13 Şubat 2017 16:34
Böyle fedakarlık görülmedi - Tıkla İzle

Batman’ın Sason ilçesinde 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için Sason Çayı’ndan tek tek sırtlayarak karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor. 

Sason ilçesi Tekevler Mahallesi’nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ergül Yar (38), eğitim ve öğretim gören iki çocuğunu okula yetiştirebilmek için her gün büyük zorluklara katlanıyor. Baba Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün kendilerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle, çocukları 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Cuma ile 3’üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali’yi okula yetişebilmeleri için sırtlayarak, çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Baba Yar, okul bitiminde de bu kez çocuklarını eve ulaşması için aynı zahmete katlanıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

“Yeter ki çocuklarım okusun”
Özellikle kış şartlarında bazen sıkıntı yaşamalarına rağmen çocuklarının eğitimi için her zorluğa gönülden katlandığını belirten Yar, “Sabah çocuklarımla kalkıp beraber kahvaltı yapıyoruz. Elbiselerimizi giydikten sonra yola koyuluyoruz. Çay kenarına geliyoruz. Tulumumu giyerek çocuklarımı sırtıma alıp sudan geçiriyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Bir çocuğum daha var, ana sınıfına gidiyor. Onu getiremiyorum çünkü 3 ay önce ameliyat oldum” dedi.

“Asma köprü yapsınlar”
3. sınıf öğrencisi Ali Yar ise, “Her sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra babamla beraber evden çıkıyoruz. Çay kenarına geliyoruz ve babam bizi sırtına alıp karşıya geçiriyor. Buraya yakın bir yere asma köprü yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.  

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: baba, Batman, fedakar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!