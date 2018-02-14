Böyle yakalandılar

Yakalanan Gürcü uyruklu 3 kişinin otobüsün orta kapısına yapılan özel bölmede saklandığı tespit edilirken, Gürcü uyruklu şahısların Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu ve Türkiye'ye kaçak giriş yaptıktan sonra tekrar yine kaçak yollardan Gürcistan'a dönüş hazırlığı içinde oldukları tespit edildi. Hopa Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Gürcüler, burada yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Gürcistan plakalı bir yolcu otobüsünde, Sarp Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz ve istihbarat çalışmaları neticesinde bir insan kaçakçılığının daha önlendi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gürcistan uyruklu bir yolcu otobüsünün göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Söz konusu aracı takip eden ekipler, gerekli tüm tedbirlerin alarak aracı beklemeye başladı. Söz konusu araç 12 Şubat gecesi saat 02.46 sularında, Gürcistan uyruklu P.G. idaresinde Sarp Sınır Kapısı’na gelmesine müteakip Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevli ekiplerince fiziki takibe alınarak araç arama hangarına çekildi. Yapılan aramada otobüsün orta giriş kapısına yapılan özel bölmede saklanmış halde Gürcü uyruklu 2'si bayan 3 kişi yakalandı. Gürcü uyruklu şahısların Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu ve Türkiye'ye kaçak giriş yaptıktan sonra tekrar yine kaçak yollardan Gürcistan'a dönüş hazırlığı içinde oldukları tespit edildi. Hopa Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Gürcüler, burada yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.