Diğer
Kategoriler

Böyle yakalandılar

Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Gürcistan'a bir otobüsün gizli bölmesinde saklanarak geçmeye çalışan Gürcü uyruklu 2'si bayan 3 kişi yakalandı.

Böyle yakalandılar

14 Şubat 2018 16:17

Yakalanan Gürcü uyruklu 3 kişinin otobüsün orta kapısına yapılan özel bölmede saklandığı tespit edilirken, Gürcü uyruklu şahısların Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu ve Türkiye'ye kaçak giriş yaptıktan sonra tekrar yine kaçak yollardan Gürcistan'a dönüş hazırlığı içinde oldukları tespit edildi. Hopa Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Gürcüler, burada yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Gürcistan plakalı bir yolcu otobüsünde, Sarp Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz ve istihbarat çalışmaları neticesinde bir insan kaçakçılığının daha önlendi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gürcistan uyruklu bir yolcu otobüsünün göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Söz konusu aracı takip eden ekipler, gerekli tüm tedbirlerin alarak aracı beklemeye başladı. Söz konusu araç 12 Şubat gecesi saat 02.46 sularında, Gürcistan uyruklu P.G. idaresinde Sarp Sınır Kapısı’na gelmesine müteakip Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevli ekiplerince fiziki takibe alınarak araç arama hangarına çekildi. Yapılan aramada otobüsün orta giriş kapısına yapılan özel bölmede saklanmış halde Gürcü uyruklu 2'si bayan 3 kişi yakalandı. Gürcü uyruklu şahısların Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu ve Türkiye'ye kaçak giriş yaptıktan sonra tekrar yine kaçak yollardan Gürcistan'a dönüş hazırlığı içinde oldukları tespit edildi. Hopa Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Gürcüler, burada yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç