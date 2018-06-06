Boyner Büyük Mağazacılık sosyal sorumluluk kampanyalarına Ramazan'da da devam ediyor

Boyner, 'İyiliğe Dönüştür' ve 'Askıda İyilik' sosyal sorumluluk projelerini 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında yürütüyor. Boyner Mağazalarında 2015 yılında başlatılan 'İyiliğe Dönüştür' projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor. Kumbaralarda toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor. 'İyiliğe Dönüştür' projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapıldığı belirtilirken, 51 öğrenciye burs kaynağı oluşturuldu.

'Askıda İyilik' ile 25 bini aşkın iyilik paketi oluşturuldu

Ayrıca şirket 'İyiliğin Modası Geçmez' çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği 'Askıda İyilik' projesinde de müşterileri ile birlikte hareket ediyor. Tüketiciler, Boyner mağazalarından ya da şirketin internet adresinden yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 'İyilik Paketleri'nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 TL, kış döneminde 30 TL olarak satışa sunuluyor. Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. 'Askıda İyilik' projesi ile bugüne kadar 30 bine yakın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.