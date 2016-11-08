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Boynuzu kırılan keçiyi acil servise götürdü

Eskişehir’de bir vatandaşın boynuzu kırılan keçisini tedavi için Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine getirmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Boynuzu kırılan keçiyi acil servise götürdü

08 Kasım 2016 15:06
Boynuzu kırılan keçiyi acil servise götürdü - Tıkla İzle

31 Temmuz 2016’da yaşanan olayda 63 yaşındaki Mustafa Uygun, gözü gibi baktığı keçisinin boynuzunun kırılması üzerine panikleyerek Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine koştu. Hastanede keçinin boynuzuna sadece tentürdiyot sürüldüğü, ardından da Uygun’a hayvanı veterinere götürmesi tavsiyesinde bulunulduğu öğrenildi. Veterinerde ise narkoz verilerek uyutulan keçinin bir daha uyanamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, güvenlik görevlileri ve hastaların şaşkın bakışları arasında Uygun’un kucağındaki keçisiyle acil servise girişi ve koşuşturmaları yer alıyor.


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