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Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye’nin terörle mücadele azmini kıramayacaktır

İstanbul’da yaşanan bombalı eylemin ardından şehit düşen polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez’in cenaze törenine katılmak için Yozgat’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hiçbir terör saldırısı Türkiye’nin terörle mücadele azmini kıramayacaktır. Kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır. Milletimizin birliğini bozamayacaktır. Vatanımızı bölemeyecektir ve kardeşlik hukukumuza zarar veremeyecektir. Türkiye’nin istikrarını yok edemeyecektir” dedi.

Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiyenin terörle mücadele azmini kıramayacaktır

12 Aralık 2016 17:15

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırı sonucu şehit düşen Mustafa Kemal Devrilmez’in Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılmak için Yozgat’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha sonra aynı olayda şehit düşen polis memuru Ahmet Alan’ın baba ocağına taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bozdağ ardından ise İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’na ve emniyet mensuplarına başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Bozdağ’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan eşlik etti.
Bakan Bozdağ İl Emniyet Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, “Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Yozgat’ımızda da 2 polis memuru şehidimizi hakka uğurladık. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve dua ile anıyoruz. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’ne de hem emniyet müdürümüze hem de emniyet mensuplarına bütün emniyet camiasına baş sağılığı dileklerimizi iletmek maksadıyla geldik” dedi.
Terörle mücadelelerinin kararlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Bakan Bozdağ, “Türkiye terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin, kararlı ve netice alır bir şekilde sürdürecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye’nin terörle mücadele azmini kıramayacaktır. Kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır. Milletimizin birliğini bozamayacaktır. Vatanımızı bölemeyecektir ve kardeşlik hukukumuza zarar veremeyecektir. Türkiye’nin istikrarını yok edemeyecektir. Milletimiz ve devletimiz bir ve bütün olarak var olmaya ve güçlü olmaya devam edecektir. Terör, terör örgütleri ve teröristler eninde sonunda kaybedecektir. Türkiye her daim olduğu gibi kazanacaktır. Bu mücadelede görev yapan emniyet mensuplarımıza askerlerimize diğer bütün güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Milletimiz, devletimiz, hükümetimiz güvenlik güçlerimiz el ele terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerinden teröristlerden ve terörden Türkiye arındırılana kadar bu mücadele sürecektir” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül 

 


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