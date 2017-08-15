Bozdağ'dan ‘Atatürk Orman Çiftliği'ni Hükümet satıyor’ haberine yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, Atatürk Orman Çiftliğinden bir bölümün ABD Büyükelçiliğine satıldığı iddialarına cevap vererek, “Yer Gazi Üniversitesi'ne ait bir yer. 1983’te kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş, o dönem AK Parti yok. Atatürk Orman Çiftliği ile alakası tamamen kanun ile kesiliyor” açıklamasında bulundu.

“Kirli bir algı operasyonuna su taşımak için bu yapılıyor”

ABD Büyükelçiliğine Atatürk Orman Çiftliği arazisinin belli bir bölümünün satıldığı iddialarını yalanlayan Bekir Bozdağ, “Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat haberdir. Bu konuda 2013 yılından beri ara ara Türkiye’de gündeme getiriliyor. Daha önce bazı milletvekilleri tarafından yazılı soru önergesine konu edilmiş, ilgili bakanlarımız cevap vermişlerdir. İhtiyaç duydukça hassasiyetleri kaşımak için bazı basın yayın organları ve çevreler bunları sürekli gündeme taşımaktadır. İşin aslı şudur; bu arsanın hukuken veya konum itibariyle fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile irtibatı yoktur.

Atatürk Orman Çiftliğine veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bitişik veya sınır bir yer değildir. Orası Ankara’nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde özel mülkiyete konu taşınmazlar arasında bir yerdir. Halk arasında semt olarak Çukurambar olarak bilinen semttedir. Eskişehir-Ankara yolunun biraz arkasında, tam da yerini tarif etmeyeyim. Atatürk Orman Çiftliği’nin sanki içinde, kenarında, ortasında bir yer ABD Büyükelçiliği yapılsın diye onlara şimdi satılmış gibi bir haber yapılıyor. Yalan haber. Haberi yapanlar yalan olduğunu biliyorlar, bilerek yalan haber yapıyorlar. Bu ahlaki değildir. Basın meslek etik ilkelerine uygun değildir. Bununla ilgili tarihi bilgiyi paylaşmakta fayda var, burası 24 Mayıs 1983’te çıkartılan bir kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş. Daha sonra Gazi Üniversitesi kendi ihtiyacına başka yerler yapılması karşılığında TOKİ’ye bir protokol karşılığında devrediyor.

ABD yetkilileri Dışişleri Bakanlığı görüşerek mütekabiliyet ilkeleri dikkate alınmak suretiyle ABD Büyükelçiliğine satışı yapılmıştır. Bu satış 11 Nisan 2014’te yapılıyor. 5 Kasım 2016 tarihinde ise satışına ilişkin protokollerin sureti Mimarlar Odası Ankara Şubesine gönderiliyor. Yer Gazi Üniversitesi'ne ait bir yer. 1983’te kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş, o dönem AK Parti yok. Atatürk Orman Çiftliği ile alakası tamamen kanun ile kesiliyor. O zaman buralarda konutlar da yok. Gazi Üniversitesi de TOKİ’ye devrediyor, TOKİ’de burayı 11 Nisan 2014’te satıyor. Haber çarpıtma, yalan ve iftira. Kirli bir algı operasyonuna su taşımak için bu yapılıyor. ‘Atatürk Orman Çiftliği'ni hükümet satıyor’ şeklinde bir algı operasyonu için yapılmış bir haberdir. Daha öncede bununla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile alakalı başka bir haberi daha benzer bir şekilde yaptılar. Vatandaşlarımızın hükümetimizin karşısında tavır geliştirmesi için yalanlarınız, iftiralarınızla, çarpıtma haber ve yorumlarla mesafe alınacağını düşünüyorsa herhangi bir kişi, oluşum veya grup yanılır. Çünkü gerçeklerin bütün yalanları, iftiralara ve çarpıtmaları yok etme gibi bir gücü vardır. Gerçek ortaya çıktı, balon patladı” dedi.

Derya Yetim