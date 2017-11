Bozyazı’da kaybolan şahıstan 7 gündür haber alınamıyor

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Sazak Sokak’ta yaşayan 42 yaşındaki Ali Fakı, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra evden çıkarak bir daha dönmedi. Fakı’nın eve dönmemesi üzerine, çevrede gidebileceği yerlerde arama yapan ailesi, iki gün boyunca yaptıkları aramalar sonuçsuz kalınca durumu Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı da oluşturduğu ekiple kayıp şahsı aramaya başladı. Aramalar sırasında jandarma ekipleri, vatandaşlardan Ali Fakı’yı görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.

Durumdan haberdar olan bir vatandaşın, kaybolan şahsa ait 23 HC 588 plakalı aracı Çubukkoyağı Mahallesi Orkide Sitesi yakınlarında deniz kenarında gördüğünü güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği'ne bağlı ekipler, aracın bulunduğu yere gitti. Araç terk edilmiş halde bulunurken, olay yeri inceleme ekibi araçta arama yaptı. Araç garaja çekilirken, jandarma ve polis ekipleri kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor.

“Gidebileceği her yeri aradık. Çok perişanız”

Öte yandan, kaybolan Ali Fakı’nın eşi Hürü Fakı ve çocukları, Tekmen Mahallesi'ndeki evlerinde İHA muhabirine konuştu. Ailesi, 7 gündür bulunamayan Ali Fakı’nın hayatından endişe duymaya başladıklarını, görenlerin ve nerede olduğunu bilenlerin insanlık namına kendilerine veya güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi. Gözü yaşlı eş Hürü Fakı, geçimlerini çiftçilik yaparak sağladıklarını, iki çocukları olduğunu belirterek, aile içerisinde herhangi bir geçimsizlik bulunmadığını, mutlu bir yaşamları olduğunu söyledi. Hürü Fakı, “Eşim, ailesi ve çevresi ile sorunu olamayan bir kişi idi.

Kaybolduğu gün akşam hep beraber yemeğimizi yedik. Biraz oturduktan sonra ‘ben dışarı çıkıyorum’ diyerek çıkıp gitti. Bir daha da dönmedi. Telefonunu aradım ulaşılmıyordu. Çocuklarım, ben ve çevremdeki tanıdıklarla birlikte aramaya başladık. Gidebileceği her yeri aradık. Her tarafa haber saldık. Bulmaktan umudumuzu kesince durumu jandarmaya bildirdik. Hiçbir kimseyle bir husumetimiz yok. Perişan durumdayız. Ağlamaktan bitap düştüm. Uyku uyuyamaz olduk. Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Kaç gündür haber yok. Artık aklımıza her şey gelir oldu. Allah rızası için gören, yerini bilen varsa bildirsin” dedi.

Ali Tandoğan