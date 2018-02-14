Braian Samudio: 'Ankaragücü maçını kazanıp her şeyi normale çevirmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, antrenman öncesi takımın golcüsü Braian Samudio basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Samudio, Altınordu mücadelesi için antrenmanlarda iyi çalıştıklarını ancak maçta kendilerini gösteremediklerini belirtti. Bu hafta oynanacak olan MKE Ankaragücü karşılaşmasını final maçı gibi gördüğünü ifade eden başarılı futbolcu, maçı kazanıp her şeyi normale çevirmek istediklerini söyledi. Samudio, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsanların benden beklenti içerisinde olduklarının farkındayım ama henüz kendi adıma en iyi seviyeye ulaştığımı düşünmüyorum. Antrenmanlarda sürekli kendimi daha iyi yapmak için çalışıyorum. Şimdilik sadece Çaykur Rizespor’un şampiyon olmasını ve Süper Lig’e çıkmasını düşünüyorum.’’

Kubilay Ateş