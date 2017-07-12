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Brezilya eski başkanına 9 yıl hapis cezası

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Silva, yolsuzluk ve para aklama suçlarından 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Brezilya eski başkanına 9 yıl hapis cezası

12 Temmuz 2017 21:49

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Silva, yolsuzluk ve para aklama suçlarından 9 yıl hüküm giydi. Devlete bağlı petrol şirketi Petrobras üzerinden rüşvet yoluyla kişisel kazanç elde ettiği gerekçesiyle yolsuz skandalına karışan Silva, suçlamaları reddetti. Silva, yargılanmasının politik bir hareket olduğunu ifade ederek görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddettiğini belirtti.

Öte yandan, bu dava Silva’ya karşı açılan beş davadan ilki olma özelliğini taşıyor.
8 yıl Devlet Başkanı olarak hizmet veren Luiz Inacio Lula Silva'nın görevi 2011'de sona ermişti. 

Etiketler: Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Silv


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