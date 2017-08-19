BŞB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından

Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Yeni yeni birbirini tanımaya başlayan bir oyuncu gurubu, yeni bir oyun sistemi ve yoğun bir antrenman sistemin ardından lige giriş tabi ki bazı şeylerin iyi olması zaman alacak. Zaten onun göstergesini yaşadık. Karşımızda birbirini çok iyi tanıyan ve geçen seneden buyana bir arada oynayan bir oyuncu grubu var. Çok rahat oynadılar. Onlar ne kadar rahatsa biz o kadar gergindik. Maç ortada giderken yediğimiz duran top golü, bir anda moralleri bozdu” şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gittiklerini dile getiren Özköylü, “Ön tarafta oyuncu savunmamızı artırdık. Halis’in oyuna girmesi ön taraftaki etkinliğimizi artırdı. 1-0’dan geriye dönelim derken bir anda ikinci gol moralimizi bozdu. Ama umudumuzu kesmedik. Sahada mücadelemizi hiç bırakmadık. Sonuna kadar ne olacaksa olsun ve mücadele edelim dedik. Oyunu ve sonucu kovalayalım diye oynadık. Çocuklar da büyük bir gayret gösterdiler. Bu zor süreçte ve eksiklerimizin olduğu dönemde 3-1’den maç çevirmek bize çok şeyler katacak. O yüzden oyuncularımızı yüksek karakter ve mücadeleden dolayı ve bu 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet oldu” dedi.

Balıkesirspor Baltok Cephesi

Zaman zaman hücuma çok fazla adamla çıktıklarını ve geri dönüşlerde zorlandıklarını dile getiren Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ise, “Osman hocada hamleler yaptı ve oyuna adam aldı. Onlarda stoperlerin önünde topla buluşunca zaman zaman sıkıntılı pozisyonlara girdik. Bizim adımıza dramatik bir maç oldu. Ama futbolun içerisinde böyle maç kaybetmeler var. Büyük takımlar bile zaman zaman kaybediyor. Kendi adımıza çıkaracağımız çok ders var. Biraz gevşememizin bedelini pahalı ödedik” ifadelerini kullandı.

Daha iyi pas yapan ve topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Cangök, “Çok basit çıkarken 2 tane hata yaptık. Bedeli ağır oldu. Maç bitti ve söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bu hatalardan ders çıkartarak önümüzdeki maçlarda daha iyi konsantre oluruz. Basit goller nasıl yemeyiz diye çalışmamız lazım. Takımlar için böyle mağlubiyetler biraz zordur. Hırpalanması çok olur. Onu bir an evvel atmanın peşine düşeceğiz. Diğer maça zihinsel hazırlığımızı tamamlayarak başlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç