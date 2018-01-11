BTK Başkanı Sayan: 'Kurumumuzda 5G Vadisi kuruldu'

Google Türkiye ile çalışan Girişimcilik Vakfı öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), General Mobile ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle düzenlenen Android Akademi programının finali İstanbul Beşiktaş’ta düzenlendi. “Geleceği yazmaya başla” sloganıyla yola çıkan ve yazılım alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin girişimci ruhunu teşvik etmek için düzenlenen Android Akademi’de konuşan BTK Başkanı Sayan, “4,5G'ye geçtiğimiz yıl geçtik. 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için tüm çalışmalar kurumumuz bünyesinde yapılıyor. Kurumumuzda 5G Vadisi kuruldu ve bu alanda çalışmalar yapılıyor” dedi. Sayan’ın konuşmasının ardından finale kalan 8 projenin sunumları yapıldı.

Toplumsal sorunlara teknolojik çözümler

Android teknolojisini kullanarak Vatandaş Etkileşimi, Akıllı Şehirler ve Erişilebilirlik alanlarında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ve 120 başvurunun yapıldığı program kapsamında, online mülakatların ardından belirlenen ekiplere yönelik eğitim ve mentorluk süreci 16-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Startup sunum eğitimleri ise 13-14 Kasım tarihlerinde verildi.

İlk üçe giren ekip San Francisco'da girişimcilik ekosistemi gezisine katılacak

Jüri değerlendirmesinin ardından ilk üçe giren projeler açıklandı. Oylama sonrasında SensGreen, Car4Future ve ÇözümKent projeleri seçildi. Program kapsamında ilk üçe giren proje ekipleri San Francisco'da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra devamlı mentorluk desteği almaya hak kazandı. Android Akademi ekiplere, uygulamalarını daha da geliştirmelerine yönelik destek sağlamaya devam edecek.

Rıfat Fırat

