Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında saha önce açığa alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) çalışanı 14 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan BTK ve TİB çalışanlarından 16 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine gönderildi. Hakim karşısına çıkan 14 kişi tutuklandı.