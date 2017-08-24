BTK'dan önemli uyarı: 'Arama tuşuna basar basmaz telefonu kulağınıza götürmeyin'

Mobil cihazlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların etkisinin bilhassa görüşme esnasında ve uzun süre başa yakın tutulması durumunda ortaya çıktığına dikkat çeken BTK yetkilileri, "Görüşme için arama tuşuna basıldığında baz istasyonu ile iletişim kurmak için daha yüksek güç harcadığından arama tuşuna basılır basılmaz kulağa götürülmesi yerine aranan tarafın telefonu açması ile birlikte cihazın kulağa götürülmesi, elektromanyetik dalgaların etkisini nispeten azaltmaktadır" uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, BTK'nın cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların insan sağlığını tehdit etmemesi için, uluslararası standartlara uygun olarak kendi laboratuvarında SAR (özgül soğurma oranı) ölçümlerini gerçekleştirdiği vurgulandı. SAR deneyleri kapsamında mobil cihazların çeşitli frekanslarda yaydığı elektromanyetik alanın beyin üzerindeki soğurulma oranının robot yardımıyla belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Cihazın Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu halkın elektromanyetik alanlara maruz kalabileceği maksimum SAR değeri olan 2W/kg limitine uygun olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu limit değer, bu alanda uzmanlarca yapılan bilimsel çalışmalar sonucu belirlenmiş olup bunun üzerinde SAR değerine sahip cihazların piyasada satışı mümkün olmamaktadır. SAR laboratuvarımızda , hem frekansa bağlı hem de bir data standardı olan HSDPA gibi teknolojiye bağlı testler uygulanabilmektedir." denildi.

Kulaklık kullanın

Mobil cihazlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların etkisi, bilhassa görüşme esnasında ve uzun süre başa yakın tutulması durumunda ortaya çıktığının dile getirildiği BTK açıklamasında şu uyarılara yer verildi: "Özellikle uzun görüşmelerde kablolu veya bluetooth kulaklık kullanılması bu etkiyi azaltmaktadır. Mobil cihazlar, görüşme için arama tuşuna basıldığında baz istasyonu ile iletişim kurmak için daha yüksek güç harcadığından ve görüşme başladıktan sonra daha düşük ve stabil bir çıkış gücü ile çalıştığından, arama tuşuna basılır basılmaz kulağa götürülmesi yerine aranan tarafın telefonu açması ile birlikte cihazın kulağa götürülmesi, elektromanyetik dalgaların etkisini nispeten azaltmaktadır. Örneğin, mobil cihazlarımız ile arama yapılırken, ilk esnada baz istasyonu ile kurulan iletişim süresince cihazlarımızdan EMR ekipmanı ile yapılan ölçümlerde çıkan güç çıkışının çağrı kurulumu ile birlikte önemli miktarda azaldığı görülmektedir."