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BTM’de kamp dönemi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilini bilimle değerlendirmek isteyen meraklı öğrenciler için birbirinden özel programlar hazırladı.

BTMde kamp dönemi

29 Aralık 2017 21:21

Geleceğin bilim insanları, uygulamalı atölye programlarının da yer aldığı ‘Sömestr Kampları’nda bilimin düşündüren ve eğlendiren yüzüyle tanışacak. Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor.

BTM’nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Model uçak, çizgi izleyen robot, Arduino ile arazi aracı ve engel tanımayan robot yapımı, oyun kodlama, arttırılmış gerçeklik ve hologram, akıllı ev teknolojileri, web sayfası hazırlama, maker, astronomi ve biyoloji temalarında birçok alternatif sunan sömestr kampları için ön kayıtlar başladı.

Yarıyıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan bilime meraklı mucitle, bilimin eğlenceli haliyle tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

BTM’nin sömestr kamplarına katılım sağlamak isteyenler http://www.bursabilimmerkezi.org adresini ziyaret edebilir.

Hakkı Ovatman
 

 

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