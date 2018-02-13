Bu adam görenleri şaşırtıyor !

Ordu’da, bir televizyon kanalında yayınlanan Köşe Bucak Programı'nın yapımcısı Ümit Atabay, program çekimi için Altınordu'ya bağlı Eyüplü (Köyü) Mahallesi'ne gitti. Burada yol röportajı yaparken Cemal Akbaş'a mikrofon uzatan Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca şaşkınlığını gizleyemedi. 10 dakikalık röportaj boyunca bağırarak konuşan, adeta karşı dağlara sesini işittiren Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.

Program yapımcısı Atabay'ın sosyal medyaya yüklediği röportaj sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi.

Metin Akyürek