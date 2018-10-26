Bu araçtan sağ çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Ön kısmı ve şoför mahalli tamamen parçalanan otomobilin sürücüsünün araçtan sağ çıktığını görenler gözlerine inanamadı.

Kaza öğlen saatlerinde Köşk İlçesi Nazilli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yönetimindeki 48 GY 329 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Emre A. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine yoldan çıkan otomobil önce refüje ardından da yol kenarındaki levha ve ağaca çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil refüje çarptıktan sonra paramparça oldu. Direksiyonda sıkışan sürücü olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.