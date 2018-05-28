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Bu çileğin kilosu 100 TL

Halk arasında orman çileği olarak bilinen, daha çok reçel ve marmeladı yapılan organik dağ çileğinin kilosu Ordu’nun Fatsa ilçesinde 100 TL’den satılıyor.

Bu çileğin kilosu 100 TL

28 Mayıs 2018 09:49

Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan kadınlar, kışlık reçellerini hazırlarken fazlalığını ise yol kenarlarında kurdukları minik tezgâhlarda vatandaşlara satıyorlar.

"Bu çileğin taliplisi çok" 

Çilekleri dağa giderek özenle topladıklarını ifade eden Cemile Kaya, “Dağlarda ve fındık bahçelerinde yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanların damağına hitap eden organik dağ çileğini kendimiz reçel yapmak için topladık. Fazlasını ise kilosunu 100 TL’den satışa sunuyoruz. Yöre halkı ve yabancıların dağ çileklerine büyük ilgisi var. Tezgâha indiğinde çilekler kısa zamanda bitiyor. Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplayabiliyoruz. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor" dedi.  

Ahmet Altay

 

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