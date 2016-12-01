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Bu da çocuk ambulansı

Afyonkarahisar’da, 112 Acil Servis görevlileri Türkiye’de bir ilke imza atarak bir ambulansı “çocuk hasta nakil” ambulansı olarak yeniden dizayn ettiler. Görevliler çıkarmalar kullanarak ambulansın içerisine rengarenk bir hale getirirken, nakillerde bazen saatlerce yol giden çocuklar içinde oyuncak ile birlikte hikaye ve boyama kitapları da unutulmadı.

Bu da çocuk ambulansı

01 Aralık 2016 12:33
Bu da çocuk ambulansı - Tıkla İzle

Afyonkarahisar’da, “112 Acil Hizmetler Günü” sabah saatlerinde çeşitli etkinlikle ile kutlanmaya başlandı. Etkinlikle kapsamında görevliler kentte kullanılan ambulansları da vatandaşlara tanıtarak hazırladıkları stantlarda 112 Acil Servisin faaliyetleri ile ilgili vatandaşlara bilgiler verdiler.
Etkinlikte 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Doğan, Türkiye’de bir ilke imza atarak normal bir ambulansı “çocuk hasta nakil” ambulansı olarak yeniden dizayn ettiklerini ifade etti. İlk etapta kuvöz ambulansı yapmayı düşündüklerini belirten Dr. Doğan, aynı zamanda yeni doğan nakilleri içinde uygun olduğunu dile getiren Dr. Doğan şunları söyledi: 

“Çok ağır hasta çocuklar taşıyabiliyoruz bazen. Burada ameliyatı yapılamayacak veya burada tedavilere devam ettirilemeyecek ağır hasta çocuklarımız oluyor. Kendinde olan 3 yaş üstü, 4 yaş üstü ya da 2 yaşında çocuklarımız oluyor. Onlar çok ağır hasta oluyorlar veya onları bazen ameliyat ihtiyacından dolayı veya ileri tedavi için başka büyük illere götürüyoruz İstanbul’a, Ankara’ya veya İzmir’e götürüyoruz. Çocuklar yolda giderken 5-6 saat bazen 7 saat yol gidiyorlar ve gerçekten çok uzun bir süre ağlayarak gidiyorlar. Sağlıkçı arkadaşlarımız kendi eldivenlerini şişirip balon haline getirip güldürüp, eğlendirmeye çalışsalar bile biraz kuru kalıyor bunlar. Kendimde 3 çocuk annesi olduğum için birazcık ‘empati yapalım’ dedim ve sedyeye yatan çocuk kuru tavana bakmasın dedik güzel motifler yapıştırmaya çalıştık. Çocuklar ambulansın içerisinde kendilerini güvende hissetsinler, biraz kendilerinin özel olduğunu düşünsünler diye böyle bir konsept geliştirdik. 

Çocuklara nakil yolunu masal dinleyerek gidecek 

Ambulansta nakil olan çocuklar için uzun yolculuklar çile olmaktan çıkacağını kaydeden Dr. Doğan, çocukların yolları ızdırap içerisinde değil masal dinleyerek gideceklerini vurgulayarak, “Yol boyunca çocuklarımızın ihtiyacı olacak bazı şeyler veya eğlendirecek bazı şeyleri de koyduk ambulansımıza. Boyama kitabımız ve boya kalemlerimiz var çocuklar yol boyunca boyama yapabilirler. Çocuklar için oyuncaklar koyduk erkek ve kız çocuklara cinsiyet ayrımız yapmaksızın oyuncaklarımız var. Ellerine alıp oynayabilirler ve seyredebilirler. Yolda belki canları bir meyve suyu çeker diye düşündük, meyve suyu koyduk. Bisküvi ve atıştırmalık bir şeyler koyduk. Kendileri anne veya babaları yani refakat eden kişi için belki lazım olur diye bunlardan bulunduruyoruz. Onun haricinde kitaplarımız var sağlıkçı arkadaşlarımız yolda belki çocuğa bir masala okur, bir kitap okur diye düşündük” dedi. 

Ambulans yetişkinlere de müdahale edebilecek bir donanıma sahip 

Ambulansın donanım bakımından diğer ambulanslar ile aynı olduğunu aktaran Dr. Doğan, ambulansın çocuklar ile birlikte yetişkinlere de müdahale ve nakil hizmete verebileceğini belirterek, “Yaptığım araştırmalar kadarı ile böyle bir ambulansa henüz bir yerde rastlamadık, görmedik. Yeni doğan yoğun bakım ambulanslar var, ancak onların içleri böyle dizayn edilmedi. Onlar normal kuvöz var zaten yeni doğan bir bebek oyuncaktan falan anlamayacağı için böyle bir şeye de ihtiyaçta duyulmuyor tabi. Ambulansımız ayrıca hem yetişkin insanlara müdahale edecek şekilde hem de çocuk hastalara müdahale edecek şekilde. Ambulansımız dışarıdaki ambulanslar ile aynıdır, donanımı aynıdır. Her şey eksiksiz bir şekilde içerisinde bulunuyor. Yani biz çocuk nakli yaptıktan sonra geri dönüştü bir trafik kazasına denk geldiğimiz zaman yetişkin birini de bununla nakledebileceğiz. Aynı zamanda çocuklara da her zamanki gibi müdahale edebileceğiz. Tek farkı dizaynı biraz farklı, tek farkı çocuk yattığı zaman kendini biraz daha mutlu edebilir diye düşündük. Yetişkin yattığı zamanda kendini mutlu hissedebiliyor ben bu ambulansa girdiğim zaman çok mutlu oluyorum mesela” diye konuştu.
Öte yandan, ambulansın içerisine annesi ile binen küçük bir çocuk ise ambulansı ilk başta garipsese de daha sonra oyuncakları görünce yüzünün gülmeye başladığı görüldü.
 


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