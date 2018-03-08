Bu da kadınlara özel şiirli pazar tezgahı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünya ve yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Diyarbakır’da bir pazarcı, farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan semt pazarında tezgah açan Mehmet Yılmaz (28), tezgahını bu kez sadece meyve ve sebzelerle değil, üzerlerine kadınlara yönelik sosyal mesajlar içeren sözler yazdığı etiketlerle de donattı. Bununla da yetinmeyen Yılmaz, “Kendi kazancımızı küçültüp, kadınlarımızın bu özel gününde değerini büyüttük” sloganıyla bireysel kampanya başlatarak, kadın müşterilerine yüzde 20 indirip yaptı. Yılmaz, kadınlara alışveriş poşetleriyle birlikte de gül vererek, günlerini kutladı. Yılmaz’ın, tezgahındaki, “Erkek devlettir, korur yönetir sahip çıkar. Kadın millettir devleti yalnız başına o ayakta tutar”, “Kadın bilmeyene nefis, bilene nefestir” ve “Aslında kadın hakları diye bir şey yoktur çünkü hak kadından yanadır” gibi sözleri ve bağırarak Kadınlar Günü’nü kutlamasını fark eden vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yılmaz’ın davranışından duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, kendisine teşekkür edip, öz çekim yaptı.

“Kaybolmayan tek değer kadınlardır”

18 yıldır pazarcılık yaptığını anlatan Mehmet Yılmaz, dünyadaki kaybolmayan tek değerin kadınlar olduğunu ve bunu hatırlatmak amacıyla bugüne özel bir indirim yaptığını ifade etti. Kadının her gün önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Onlara bir nebze olsun içinde bulundukları psikolojik ve sosyal sıkıntıları unutturmak için bu indirime gittim ve onlar adına bu sözleri yazdım. Sözler ilgi çekiyor. Çoğu müşterimiz kadın zaten. Hem kulağa hoş gelen hem de ilgi uyandıran sözler. Mutlu olabilmeleri için bugüne özel daha farklı sözler yazdım. Yüzde 20 indirimin yanında hediye olarak da gül takdim ediyorum. Dünyada kaybolmayan tek değer kadınlarımızdır onlara sahip çıkıp onların değerini bilmek lazım” dedi.

“Kadınların değerini bilen erkeklere ihtiyacımız var”

Pazara alışverişe gelen Ece Karova, her daim kadınların değerini bilen erkeklere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Onları da doğurup büyüten bir annedir, bir kadındır her zaman olduğu gibi. Erkeklere de ihtiyacımız var. Çünkü onlarla var oluyoruz. Kadın erkek eşittir demeyeceğim. Kadın birazcık daha üstün galiba, hem doğurup, hem büyütüp hem vatana millete hayır ediyor. Umarım bütün herkes kadınların kıymetini biliyordur. Pazarcı arkadaşımız bugün çok güzel bir şey yapmış. Bütün tezgahları gezip buradaki onca güzel sözü gördükten sonra buradan alışveriş yapmak boynumuzun borcu oldu. Ona da teşekkür ediyoruz ayrıca.”



Mehmet Pişkin - Emrah Kızıl - Murat Başal

