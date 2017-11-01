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Bu da zeytin kahvesi

4 bin yıldır insanoğlunun faydalandığı zeytin ağacı, günümüzde de farklı gıda maddeleri ile şifa dağıtmaya davet ederken, Türk Ar-Ge’si ‘zeytin kahvesi’ni dünya gıda sektörüne sunmaya hazırlanıyor.

Bu da zeytin kahvesi

01 Kasım 2017 16:20
Bu da zeytin kahvesi - Tıkla İzle

İçerdiği en bilinen faydalı bileşeni, hücre yenileyici oleuropein olarak bilinen zeytin meyvesi, farklı damak tatları ile, zeytinyağı, zeytin reçeli ve daha birçok ürün olarak gıda sektöründe önemli yer tutmayı sürdürüyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde kurduğu Türkiye’nin ilk bitki özü üretim tesislerinde yaklaşık 10 yıl önce dünyada ilk kez yapılan zeytin yaprağı çayını üreten Ar-Ge firması, bir basın toplantısı gerçekleştirerek zeytin kahvesini tanıttı.

Aylardır, fermente işlemi uygulamadan zeytin pudrası üretme çabası içinde olan firma, Ar-Ge çalışmasını tamamladı ve bu pudrayı, dünyanın en faydalı kahvesi olarak piyasaya süreceklerini bildirdi. Zeytin kahvesinin bebekler tarafından bile tüketilmesinde fayda olacağını kaydeden ünlü bilim insanı ve firma yetkilisi Faruk Durukan, “Bu kahve dünyada bir ilktir ve tadı da çok güzeldir. Tadından daha önemli olan nokta ise şifa kaynağı olmasıdır. 4 kutsal kitapta da zeytinden bahsediliyor.

Zeytin normalde turşu yapılır gibi işlenir. Tuzlanır ya da suda fermente edilir. Bu yöntemlerle yapılan üretimlerde zeytinin içerisindeki bütün faydalı bileşikler azalmaktadır. Ama zeytin kahvesini biz bu faydalıları azaltmadan, düşük ısıda kurutarak üretmekteyiz. Dolayısıyla çok faydalı bir kahvedir. Hatta dünyanın en faydalı kahvesinin zeytin kahvesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kahveyi bebekler bile içebilir. İçeriğinde yüksek miktarlarda antioksidan ve hücre yenileyici olan oleuropein barındırır. Bu iki madde ilaç ham maddesi olarak da kullanılır. Elde ettiğimiz bu ürünü damak tadınıza bağlı olarak çorba olarak da tüketebilirsiniz. Hatta hamurlara katarak ekmek veya simit dahi yapabilirsiniz. Çünkü elde ettiğimiz bu ürün bir pudra halindedir. Ama kahvesi çok çok lezzetlidir ve şifalıdır. Zeytin meyveleri fabrikamıza geliyor ve burada yapılan yıkamalardan sonra çekirdekleri ve posası ayrılır. Bir miktar yağ da alınır. Sonrasında geriye kalan zeytin etleri düşük sıcaklıkta kurutulur ve ezilerek pudra haline getirilir. Bu esnada hiçbir şekilde fermantasyon görmezler ve faydalılar içerisinde kalır. Bu kahve dünyada bir ilktir. Dünya bundan sonra zeytin kültürünü Türkiye’den öğrenecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan ve Türk kahvesi hazırlar gibi pişirilerek tüketilmesi tavsiye edilen zeytin kahvesinin etiket fiyatı henüz açıklanmadı. 

Müjgan Özbek

 

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